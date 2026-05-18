Caso Corona | l’udienza per diffamazione si sposta a Palazzo Chigi
L'udienza per il caso di diffamazione legato a una figura pubblica è stata spostata da un tribunale a Palazzo Chigi. La decisione è stata presa dalla Presidenza del Consiglio, senza indicare i motivi ufficiali, e il procedimento continuerà in quella sede. La testimonianza prevista per questa fase si svolgerà all’interno della residenza del governo, modificando così il luogo tradizionale di discussione. La modifica del luogo ha suscitato attenzione tra gli osservatori, che si chiedono quali effetti possa avere sull’esito del procedimento.
? Domande chiave Perché la decisione di Meloni sposta il processo fuori dal tribunale?. Come influenzerà la scelta di Palazzo Chigi l'esito della testimonianza?. Chi sono i legali che affronteranno Corona in questa sede straordinaria?. Quali conseguenze avrà per la privacy politica l'esito dell'interrogatorio?.? In Breve Udienza fissata per giovedì 21 maggio presso la sede di Palazzo Chigi.. Querela presentata da Giorgia Meloni e dall'ex parlamentare Manlio Messina.. Difesa di Corona affidata ad Ivano Chiesa con il PM Giovanni Tarzia.. Parte offesa Messina è assistita dal legale Matteo Serpotta..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Fabrizio Corona denunciato da Mediaset per diffamazione
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Se nn sbaglio è prossima pure l'udienza dell'antico romano, l'integerrimo dei 21 secondi. Beh io vorrei e m'aspetto, dopo quello di Signorini vs Corona, un altro sonoro schiaffone al bullo arrogante aiello! #Garlasco x.com
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