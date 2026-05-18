Caso Corona | l’udienza per diffamazione si sposta a Palazzo Chigi

L'udienza per il caso di diffamazione legato a una figura pubblica è stata spostata da un tribunale a Palazzo Chigi. La decisione è stata presa dalla Presidenza del Consiglio, senza indicare i motivi ufficiali, e il procedimento continuerà in quella sede. La testimonianza prevista per questa fase si svolgerà all’interno della residenza del governo, modificando così il luogo tradizionale di discussione. La modifica del luogo ha suscitato attenzione tra gli osservatori, che si chiedono quali effetti possa avere sull’esito del procedimento.

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