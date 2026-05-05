Manfredonia la C&C si sposta nel Palazzo della Sorgente?

A Manfredonia, si discute la possibile trasferimento della C&C nel Palazzo della Sorgente. Dopo un sopralluogo dell’ASL Foggia, si sono susseguite valutazioni sulla struttura come possibile sede. La questione riguarda il futuro della sede attuale e le opportunità di utilizzo del palazzo storico, senza che siano ancora stati definiti dettagli o decisioni ufficiali. La vicenda si inserisce in un contesto di analisi e valutazioni in corso.

Manfredonia, la C&C si sposta nel Palazzo della Sorgente? Dopo il sopralluogo dell’ASL Foggia negli uffici della C&C, società concessionaria dei tributi del Comune di Manfredonia, che ne ha riscontrato problematiche igienico-strutturali, il personale dipendente della società, secondo notizie arrivate in redazione, verrà spostato presso il Palazzo della Sorgente, nei pressi dell’Acqua di Cristo. I. Manfredonia, la C&C si sposta nel Palazzo della Sorgente? IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, la C&C si sposta nel Palazzo della Sorgente? Notizie correlate Lumière & Musique: il concerto si sposta nel Duomo di AvellinoInizialmente previsto nella cripta, il concerto è stato spostato nel Duomo a causa dell’enorme richiesta di posti: le prenotazioni hanno infatti... ‘Cultura in Città’, ‘Lumiere & Musique si sposta al Duomo di AvellinoSi comunica in particolare un cambio di location per lo spettacolo “Lumière & Musique: la Musica del Grande Cinema a Lume di Candela”, in programma...