Parolario 2026 tutto il programma gli ospiti e le sedi
Il romanzo investigativo sarà protagonista di Parolario 2026, evidenziato come una forma narrativa capace di interpretare il presente attraverso cronaca, memoria e nuove modalità di racconto nell’epoca dell’intelligenza artificiale. La manifestazione presenterà un programma ricco di ospiti e si svolgerà in diverse sedi. Sono previste discussioni e incontri dedicati a questa forma letteraria, che si inserisce nelle tematiche principali dell’edizione.
Il romanzo investigativo è al centro di Parolario 2026 come forma narrativa capace di leggere il presente, tra cronaca, memoria e nuove forme del racconto nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Dietro ogni indagine emergono domande più ampie: come si interpretano gli eventi? Quanto conta il. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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