Parolario 2026 tutto il programma gli ospiti e le sedi

Notizia in breve

Il romanzo investigativo sarà protagonista di Parolario 2026, evidenziato come una forma narrativa capace di interpretare il presente attraverso cronaca, memoria e nuove modalità di racconto nell’epoca dell’intelligenza artificiale. La manifestazione presenterà un programma ricco di ospiti e si svolgerà in diverse sedi. Sono previste discussioni e incontri dedicati a questa forma letteraria, che si inserisce nelle tematiche principali dell’edizione.