Questa sera va in onda in televisione la cerimonia dei David di Donatello 2026, condotta da Bianca Balti e Flavio Insinna. La serata vede la partecipazione di attori, registi e produttori italiani, con la consegna dei premi in diverse categorie cinematografiche. Sono annunciati i film candidati e gli ospiti presenti, mentre si fanno i nomi dei possibili vincitori. La manifestazione si svolge in un teatro dedicato, con un pubblico presente e collegamenti in diretta.

Il cinema italiano si veste di gala: benvenuti alla notte dei David di Donatello. Ogni anno, puntuale come un ciak sul set, arriva la serata in cui il cinema italiano si guarda allo specchio e si dà i voti. Stasera il Teatro 23 degli Studi di Cinecittà, inaugurato proprio per l’occasione, accende i riflettori sulla 71ma edizione dei Premi David di Donatello. Dove e quando vedere stasera in tv i David di Donatello 2026. Ventotto film in lizza, ventotto statuette da assegnare, una manciata di maestri da celebrare e una buona dose di sorprese in agguato. A condurre la serata, una coppia inedita e decisamente intrigante: l’attore e conduttore Flavio Insinna e la supermodella Bianca Balti, affiancati dall’irresistibile Nino Frassica.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tutto sui David di Donatello 2026 stasera in tv, con Bianca Balti e Flavio Insinna: i film, il programma, gli ospiti, i favoriti. Chi vince?

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