Un ex banchiere, ora popolare sui social, ha criticato la situazione a Milano, affermando che la città si è svaccata e somiglia a Dubai, ma con più crimine. Ha aggiunto che Milano respinge tutti, tranne influencer e super ricchi. Le sue parole sono state condivise sui social network, dove ha sottolineato il crescente divario tra le diverse fasce sociali. La critica si concentra sulla percezione di una città che favorisce solo determinate categorie di persone.

Roberto Parodi, sarà lei il primo sindaco influencer di Milano? «Già la parola mi fa girare i maroni». «Persone in cerca di visibilità che vogliono vendere piastre per capelli e abbonamenti a piattaforme cinesi». «Mia mamma, la professoressa Laura Parodi, giustamente s’incazza: “Hai studiato, hai fatto il banchiere alla JP Morgan, hai scritto nove libri, hai diretto una rivista. Ora fai l’influencer”». «Non che per queste cose ti proponi. Fino a febbraio, certo, se n’è parlato». «La botta del referendum, i casini creati da Trump, l’aumento della benzina. La destra non vive un buon momento». «De Coubertin diceva che l’importante è partecipare. Col piffero! L’importante è vincere. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Parodi: «La Milano di Sala ha svaccato. Sembra Dubai ma col crimine»

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