Tassa di soggiorno a Milano Beppe Sala parla col ministro | Ingiusto pagare meno di Roma e Venezia

Da milanotoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'inaugurazione dell'Unipol Dome Arena, il sindaco di Milano ha incontrato il ministro del Turismo. Al centro del colloquio c'è stata la questione della tassa di soggiorno, con il primo che ha espresso la sua opinione sulla differenza di importo rispetto a Roma e Venezia. I due hanno discusso di vari aspetti legati alle politiche turistiche della città, senza fornire dettagli aggiuntivi sui contenuti del confronto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In occasione dell'inaugurazione dell'Unipol Dome Arena, il sindaco di Milano, Beppe Sala, e il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, si sono confrontati su una serie di argomenti che riguardano la città. Uno di questi ha riguardato l'aumento della tassa di soggiorno che il capoluogo lombardo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Notizie correlate

Tutti i paesi e le città che fanno pagare la tassa di soggiorno ai turistiViaggiare in giro per il mondo spesso prevede dei pagamenti extra imprevisti, come ad esempio la tassa di soggiorno: ecco tutti i paesi e le città...

"Non possiamo lasciare soldi sul tavolo", il comune brianzolo che mette la tassa di soggiorno per pagare decoro e servizi"Maggiore autonomia finanziaria, nessun aggravio sui residenti, risorse per decoro e servizi".

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: La tassa di soggiorno vale 9 milioni : Soldi da spendere nella promozione; Alghero, la tassa di soggiorno per costruire nuove stagioni turistiche: firmato il patto; Tassa di soggiorno a Gallarate: soldi e dubbi; Tassa di soggiorno: gettito raddoppiato in 5 anni. La mappa dei rincari da Milano a Lecce.

tassa di tassa di soggiorno aTassa di soggiorno a Milano, Beppe Sala parla col ministro: Ingiusto pagare meno di Roma e VeneziaIn occasione dell'inaugurazione dell' Unipol Dome Arena, il sindaco di Milano, Beppe Sala, e il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, si sono confrontati su una serie di argomenti che riguardano la ... milanotoday.it

tassa di tassa di soggiorno aTassa soggiorno. I complimenti di Forza ItaliaGrazie ai maggiori incassi dall’imposta di soggiorno pagata dai turisti, il Comune ne investirà una parte per calmierare l’aumento ... lanazione.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.