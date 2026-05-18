Un episodio che ha attirato l’attenzione nei primi mesi dell’anno coinvolge una scultura artistica e politica all’interno della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma. La figura rappresentata, inizialmente chiamata “Angelo” con il volto di una figura pubblica, ha subito una trasformazione che ne ha fatto somigliare molto alla stessa persona, suscitando commenti e discussioni. La vicenda si aggiunge a un racconto più ampio che coinvolge arte, politica e interpretazioni pubbliche.

Il caso artistico e politico che ha tenuto banco nei primi mesi dell’anno all’interno della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma si arricchisce di un nuovo, singolare capitolo. La vicenda era nata quando un restauro aveva portato alla luce, o meglio alla ribalta della cronaca, il volto di un angelo che presentava una somiglianza a dir poco clamorosa con la premier Giorgia Meloni. Quell’affresco, realizzato originariamente dall’artista Bruno Valentinetti, era diventato in pochissimo tempo un’attrazione mediatica e turistica, spingendo curiosi e fedeli ad affollare la chiesa romana. La forte risonanza pubblica e il dibattito sulla natura... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Angelo col volto di Giorgia Meloni, finalmente cambia faccia ma adesso sembra lei: “È identica”

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