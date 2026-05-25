Parma? Una città per giovani | top 10 in Italia nella classifica del Sole24Ore

Notizia in breve

Parma si è posizionata al decimo posto in Italia nella classifica del Sole 24 Ore sul benessere dei giovani tra i 15 e i 35 anni. La valutazione si basa su vari indicatori legati alla qualità della vita e alle opportunità offerte ai giovani nella città. Questa posizione si aggiunge alla lista delle città italiane considerate più adatte ai giovani.