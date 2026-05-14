Classifica professioni 2026 | la top 10 dei mestieri tecnici ‘snobbati’ dai giovani secondo Skuolanet

Secondo un’indagine di Skuola.net, molte aziende hanno difficoltà a trovare lavoratori qualificati nel settore tecnico-pratico, anche se la richiesta di personale è alta. Tuttavia, quasi la metà degli studenti delle scuole superiori evita di considerare queste professioni come opzione di carriera. La classifica dei mestieri più richiesti nel 2026 mostra alcune professioni tecniche che risultano poco popolari tra i giovani, nonostante le opportunità di lavoro.

Le aziende cercano personale disperatamente, eppure le candidature scarseggiano. Quasi uno studente delle scuole superiori su due scarta a prescindere l'idea di intraprendere una carriera legata ai mestieri tecnico-pratici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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