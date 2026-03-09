Classifica migliori città per il clima | Ancona e Pesaro nella top 10 merito della brezza marina

Ancona e Pesaro si trovano tra le dieci città italiane con il clima migliore, secondo una classifica appena pubblicata. Ancona sale dal sesto al quarto posto, mentre Pesaro passa dal decimo al settimo. Entrambe le città sono apprezzate per la presenza della brezza marina che le caratterizza. La graduatoria tiene conto delle condizioni climatiche delle diverse località italiane.

Ancona, 9 marzo 2026 – Ancona e Pesaro si confermano tra le prime dieci migliori città per il clima. E quest’anno salgono addirittura di posizione: il capoluogo delle Marche passa dal sesto al quarto posto, mentre la città di Rossini dal decimo al settimo. Merito della brezza marina, che mitiga le notti tropicali sempre più protagoniste delle estati italiane degli ultimi anni. E della circolazione dell’aria. La principessa Panichi Pignatelli: "Il Borgo doveva tornare a vivere" Bene anche il resto delle Marche. Bene anche il resto delle Marche: tutte le province sono nelle prime trenta posizioni della classifica del clima migliore pubblicata dal Sole 24 Ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

