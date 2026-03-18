Tremori tumore Parkinson | come funzionano le cure con gli ultrasuoni

Dal 2019, l’istituto neurologico Besta di Milano utilizza le tecniche di ultrasuoni per trattare tremori, tumori e Parkinson. Le procedure sono effettuate senza dolore né anestesia e mostrano risultati concreti. Questa metodologia rappresenta un’opzione di cura innovativa che si sta affermando nel campo della neurologia e della neurochirurgia.

Curare con gli ultrasuoni si può. Senza dolore e anestesia. E con i risultati. L’istituto neurologico Besta di Milano dal 2019 esegue procedure di questo tipo. La Exablate Neuro, l’apparecchiatura che serve a praticarli dal costo di due milioni di euro, è stata donata dalla Fondazione Ravelli. E ora la Regione Lombardia ha dotato l’ospedale della Exablate Prime, una macchina che consente un maggior numero di trattamenti e la riduzione dei tempi. Da 3 ore e mezzo a 2 ore circa. Exablate Neuro. «In Europa ci sono solo cinque Exablate Prime, dice al Corriere della Sera Francesco Di Meco, direttore del Dipartimento di Neurochirurgia dell’Istituto Besta e professore ordinario di Neurochirurgia all’Università degli Studi di Milano. 🔗 Leggi su Open.online

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