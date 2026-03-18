Una nuova tecnica al centro di neurochirurgia al Besta permette di trattare i tremori senza ricorrere al bisturi o all’anestesia generale. Questa procedura, basata sugli ultrasuoni, si rivolge a pazienti con Parkinson e si presenta come una soluzione efficace, mentre mostra potenzialità anche contro tumori cerebrali e Alzheimer. La rivoluzione si concentra su un intervento che elimina i sintomi senza intervento invasivo.

È a tutti gli effetti un’operazione al cervello, ma senza bisturi e anestesia generale, in grado di eliminare i tremori invalidanti. Il paziente non subisce alcuna incisione, rimane sveglio per tutta la procedura e può godere dei risultati praticamente in tempo reale. Quello che sembra un miracolo della medicina moderna è invece la realtà quotidiana all’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, che ha appena inaugurato una nuova evoluzione della MRgFUS (Magnetic Resonance guided Focused Ultrasound), una tecnica a ultrasuoni focalizzati guidati dalla risonanza magnetica per il trattamento dei disturbi del movimento, in particolare il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio al tremore senza bisturi: la rivoluzione degli ultrasuoni al Besta. Efficace contro il Parkinson, promettente contro tumori cerebrali e Alzheimer

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