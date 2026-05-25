Pari opportunità si insedia la Commissione della Provincia di Caserta | nominati i componenti | FOTO

È stata ufficialmente insediata presso la Sala Giunta del Palazzo della Provincia di Caserta la nuova Commissione per le Pari Opportunità, nominata dal presidente. Sono stati nominati i componenti che comporranno il nuovo organismo. La cerimonia di insediamento si è svolta in presenza delle autorità locali. La Commissione avrà il compito di promuovere e tutelare le pari opportunità nel territorio provinciale.

Si è insediata ufficialmente, presso la Sala Giunta del Palazzo della Provincia di Caserta, la nuova Commissione per le Pari Opportunità della Provincia di Caserta, nominata dal presidente Anacleto Colombiano. L’organismo resterà in carica fino alla scadenza del mandato presidenziale e nasce con. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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