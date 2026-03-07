L’8 marzo si avvicina e la Provincia di Reggio Emilia ricorda il proprio impegno nel promuovere le pari opportunità tra donne e uomini. In questa occasione, vengono evidenziate iniziative e progetti portati avanti per favorire l’uguaglianza nel mondo del lavoro, nella scuola e nella vita quotidiana. La Provincia ribadisce l’importanza di continuerà a lavorare su questi temi per sostenere i diritti di tutti.

L’8 marzo si avvicina e per questo motivo la Provincia di Reggio Emilia ricorda il proprio ruolo attraverso azioni di coordinamento con enti locali, associazioni, scuole promuovendo politiche capaci di contrastare le discriminazioni, sostenere l’autonomia femminile e diffondere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza. La delega alle pari opportunità, affidata alla consigliera Claudia Martinelli, si traduce in un lavoro quotidiano che riguardal’azione interna dell’ente e il rapporto con il territorio: dalla promozione di progetti educativi nelle scuole al sostegno alle reti che operano sul contrasto alla violenza di genere, fino all’attenzione alla parità nelle opportunità di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Donne e pari opportunità. L’impegno della Provincia

Addio a Valeria Fedeli, Fico: "Ricordo il suo impegno per diritti, pari opportunità e scuola"Esprimo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore", così il Presidente della Regione Campania,...

Pari opportunità, a Palazzo degli Elefanti l’incontro "Donne, Innovazione e Inclusione"Giovedì 5 marzo, alle 16, l'Aula Consiliare di Palazzo degli Elefanti ospiterà l'evento "Donne, Innovazione e Inclusione", promosso su iniziativa...

Accordo di collaborazione contrasto alla violenza nel mondo del lavoro

Contenuti e approfondimenti su Donne e pari opportunità L'impegno....

Temi più discussi: Giornata Internazionale della Donna: l’impegno della Commissione Parità e Pari Opportunità; Pari opportunità, in Italia è ancora troppo largo il gap tra donne e uomini; Il mio intervento in occasione dell’incontro Voto alle donne. La democrazia italiana compie ottant’anni.; News - pariopportunita.gov.it.

Donne e pari opportunità. L’impegno della ProvinciaDalla rete territoriale delle consigliere al Premio Menabue per le scuole. Martinelli: L’uguaglianza è un muscolo che va allenato ogni giorno. ilrestodelcarlino.it

Pari opportunità, in Italia è ancora troppo largo il gap tra donne e uominiIl nuovo report FragilItalia dice che in Italia è ancora troppo grande il gap tra donne e uomini nelle pari opportunità ... vita.it

SANTE PERPETUA E FELICITA martiri Cartagine, anno 203, due giovani donne, unite nella fede vengono messe in carcere: Perpetua, matrona di 22 anni, madre di un bimbo lattante e la sua serva Felicita, incinta. Perpetua scriverà, di nascosto, un diario dei - facebook.com facebook

Parità di genere, alle donne paghe più basse del 35%. Solo un terzo in ruoli dirigenziali. Un solco che non cambia dal privato all’università x.com