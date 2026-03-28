Marche | Leri guida la commissione Pari opportunità

In regione Marche, Roberta Leri è stata nominata presidente della Commissione regionale per le pari opportunità. La nomina riguarda una figura che si occuperà di questioni legate all’uguaglianza tra i generi e alle problematiche dei territori interni. Questa scelta mira a rafforzare l’attenzione sui temi delle aree più periferiche della regione.

Una scelta che guarda alle aree interne. La nomina di Roberta Leri a capo della Commissione regionale pari opportunità segna un punto di svolta per l’attenzione verso i territori interni delle Marche. Originaria di Sassoferrato, questa nuova presidente porta con sé un bagaglio professionale che spazia dall’esperienza amministrativa come consigliera e assessora alle politiche sociali, fino al volontariato e all’ambito sindacale. La seduta di insediamento si è tenuta ieri in Consiglio regionale, sotto la presidenza di Gianluca Pasqui, responsabile dell’Assemblea legislativa. Accanto a lei, Luisella Rossi e Maria Clara Muci hanno assunto il ruolo di vicepresidenti, completando il vertice operativo del nuovo organo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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