Pesci morti e degrado | urgono interventi e pulizia al parco del Mercatello
Al Parco del Mercatello si registrano problemi di degrado e incuria, con pesci morti visibili nelle acque e una mancanza di interventi di manutenzione. La situazione è stata segnalata da alcuni cittadini che frequentano regolarmente l’area, evidenziando lo stato di abbandono in cui versa il parco nel quartiere orientale della città. La situazione ha suscitato preoccupazione tra chi utilizza lo spazio verde.
Degrado e incuria regnano sovrani al Parco del Mercatello. Pesci morti e mancata manutenzione, infatti, caratterizzano il polmone verde della zona orientale, come denunciato da diversi lettori. A fornire degli scatti sulla situazione, il fotoreporter Guglielmo Gambardella. L'auspicio è che.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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