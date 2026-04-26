Pesci morti e degrado | urgono interventi e pulizia al parco del Mercatello

Al Parco del Mercatello si registrano problemi di degrado e incuria, con pesci morti visibili nelle acque e una mancanza di interventi di manutenzione. La situazione è stata segnalata da alcuni cittadini che frequentano regolarmente l’area, evidenziando lo stato di abbandono in cui versa il parco nel quartiere orientale della città. La situazione ha suscitato preoccupazione tra chi utilizza lo spazio verde.