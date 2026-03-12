Salerno | degrado a Europa i residenti chiedono pulizia

Nel quartiere Europa di Salerno, i residenti hanno espresso preoccupazione per lo stato di abbandono e il degrado dell’area. La richiesta principale riguarda la pulizia delle strade e degli spazi pubblici, che risultano sporchi e trascurati. La situazione ha portato le persone a chiedere interventi immediati per migliorare la qualità della vita nel quartiere.

Il quartiere Europa di Salerno si trova al centro di una questione urgente legata alla manutenzione del territorio. I residenti hanno segnalato la presenza di erba alta e segni evidenti di degrado in via Carnelutti, chiedendo interventi immediati di bonifica e pulizia. La richiesta arriva direttamente dai cittadini che vivono l'area ogni giorno. L'appello specifico riguarda la necessità di ripristinare le condizioni igieniche e di sicurezza dello spazio pubblico. Non si tratta solo di estetica, ma di un problema concreto che impatta sulla qualità della vita nel rione. La situazione attuale richiede un'azione rapida da parte delle autorità competenti per risolvere il disagio segnalato.