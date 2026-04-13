Lavori di riqualificazione alla palestra del Liceo XXV Aprile di Pontedera | intervento da oltre 600mila euro
Sono stati avviati lavori di riqualificazione presso la palestra del Liceo XXV Aprile a Pontedera, finanziati dalla Provincia di Pisa con una cifra che supera i 600mila euro. L’intervento prevede un intervento di ristrutturazione volto a migliorare le strutture sportive della scuola. La provincia ha comunicato che i lavori sono in corso e che i fondi stanziati coprono l’intero intervento di ristrutturazione.
Importanti interventi di ristrutturazione in vista per il Liceo XXV Aprile di Pontedera. I lavori, a cura della Provincia di Pisa, prevedono uno stanziamento di circa 630mila euro. "Le lavorazioni riguardano la riqualificazione degli spazi esterni della palestra scolastica, e con questo passaggio.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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