Nuova veste per il supermercato taglio del nastro dopo i lavori di restyling da 600mila euro

Oggi a Ravenna è stato inaugurato il supermercato Coop in Via Travaglini, dopo i lavori di restyling iniziati a marzo. L’intervento ha comportato una spesa complessiva di circa 600mila euro e si è svolto senza chiudere l’attività commerciale. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti dell’azienda e alcuni clienti, che hanno potuto vedere le nuove migliorie apportate al punto vendita.

Inuagurata oggi, venerdì, a Ravenna, il supermercato Coop in Via Travaglini, dopo i lavori di restyling incominciati a marzo e condotti a negozio aperto. La Coop è stata al centro di un profondo rinnovamento per portare ai soci e ai consumatori una nuova idea di acquisto, una spesa che risponde.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Nuova vita per la scuola Carpignola: taglio del nastro dopo un investimento da 2,5 milioni di euroAdeguamento sismico, risparmio energetico e aule più confortevoli per la scuola rinnovata, inaugurata con una festa dedicata ai bambini Un momento di... Taglio del nastro dopo un anno di lavori: la palestra scolastica è finalmente realtàCAROVIGNO - Un anno esatto dopo l'avvio del cantiere, ieri, lunedì 13 aprile, la palestra scolastica della scuola primaria "Francesco Lanzilotti" di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Torna il Kustom Road: il 18 e 19 aprile va in scena l’edizione 2026 in una veste tutta nuova; Una nuova veste per piazza Ottinetti Lunette e tendaggi sotto i portici storici; Tiberis si prepara alla nuova veste: la spiaggia sul Tevere sarà aperta tutto l’anno; Lady Gaga e Doechii firmano Runway , il nuovo singolo per Il diavolo veste Prada 2. Coop di Carpi: 340 mila euro per il restyling del punto venditaDopo i lavori di restyling avviati il 16 marzo e condotti a negozio aperto, il supermercato Coop di Carpi si presenta in una nuova veste. distribuzionemoderna.info Rinnovato nel look e nella gestione: in via Galilei il bar riapre con una nuova vesteIl locale si propone come pit stop per pranzi veloci con proposte pensate per chi cerca una pausa informale durante la giornata ... ravennatoday.it Macelleria da Carlo. . E per la terza edizione consecutiva presentiiii!!!!! Nella nuova veste @mamameat.it insieme ai miei amici più che soci … @matteom78 @lux_trading_ e @macelleria_mantovani , un mega abbraccio a tutti i collaboratori che ci hanno aiutat - facebook.com facebook Una biblioteca, spazi di co-working e laboratori: ecco la nuova "veste" del Casino nobile di Villa Flora ift.tt/Qgao5ZG x.com