Via Garibaldi assemblea pubblica contro il parcheggio al posto del Newroz
Nella giornata di oggi si è svolta un’assemblea pubblica a Pisa per affrontare il tema della riqualificazione di via Garibaldi e le modifiche previste dal nuovo Piano operativo comunale riguardo gli spazi sociali del centro culturale Newroz. L'incontro ha visto la partecipazione di cittadini, rappresentanti delle associazioni e alcuni esponenti dell’amministrazione comunale, che hanno discusso delle proposte e delle possibili conseguenze sulla zona. La discussione si è concentrata principalmente sulla destinazione degli spazi e sull’impatto delle decisioni in programma.
Pisa, 22 maggio 2026 - Un’assemblea pubblica per discutere il futuro di via Garibaldi e la previsione contenuta nel nuovo Piano operativo comunale che riguarda gli spazi sociali del Newroz. L’incontro è in programma per oggi, venerdì 22 maggio, alle 18 al Parco delle Concette, sul lato di via Garibaldi. Al centro del confronto la possibile demolizione degli spazi del Newroz, in via Garibaldi 72-74, per la realizzazione di un parcheggio. I promotori dell’iniziativa parlano di una zona “storica di arti e mestieri, commercio, servizi e socialità” e sostengono che l’attuale equilibrio del quartiere sarebbe “a rischio”. Durante l’assemblea saranno affrontati diversi temi legati al futuro dell’area e alle osservazioni da presentare sul Piano operativo comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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