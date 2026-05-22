Via Garibaldi assemblea pubblica contro il parcheggio al posto del Newroz

Nella giornata di oggi si è svolta un’assemblea pubblica a Pisa per affrontare il tema della riqualificazione di via Garibaldi e le modifiche previste dal nuovo Piano operativo comunale riguardo gli spazi sociali del centro culturale Newroz. L'incontro ha visto la partecipazione di cittadini, rappresentanti delle associazioni e alcuni esponenti dell’amministrazione comunale, che hanno discusso delle proposte e delle possibili conseguenze sulla zona. La discussione si è concentrata principalmente sulla destinazione degli spazi e sull’impatto delle decisioni in programma.

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