Parcheggi selvaggi in piazza Trento e Trieste lo sfogo di un teatino | Abbiamo squalificato e non riqualificato la Trinità FOTO

Dopo il completamento dei lavori in piazza Trento e Trieste a Chieti, si sono moltiplicati i parcheggi selvaggi. Le auto occupano spazi non autorizzati, senza sanzioni o interventi. Un residente denuncia che, nonostante le squalifiche, non sono state effettuate riqualificazioni. La situazione si protrae senza interventi delle autorità, creando disagi e confusione nella gestione del traffico e della sosta.

“Da quando hanno finito parzialmente i lavori, in piazza Trento e Trieste, a Chieti, c’è un parcheggio selvaggio e nessuno dice o fa qualcosa”. Questa la denuncia di un lettore, che chiede senso civico e rispetto delle regole ai suoi concittadini, ma anche controlli di chi di dovere.“Abbiamo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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