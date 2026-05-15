Ecco il piano per Piazza Trento e Trieste | FOTO

È stato presentato il progetto di riqualificazione urbana che interesserà piazza Trento e Trieste, nel tratto tra via Leandro Alberti e via Mazzini. L’intervento fa parte delle iniziative di Bologna Città 30, un piano che coinvolge diverse aree della città. La trasformazione si concentrerà su questo spazio pubblico, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della zona. Sono stati diffusi anche alcuni scatti che mostrano lo stato attuale del luogo e i lavori in programma.

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