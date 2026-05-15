Ecco il piano per Piazza Trento e Trieste | FOTO

Da bolognatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato il progetto di riqualificazione urbana che interesserà piazza Trento e Trieste, nel tratto tra via Leandro Alberti e via Mazzini. L’intervento fa parte delle iniziative di Bologna Città 30, un piano che coinvolge diverse aree della città. La trasformazione si concentrerà su questo spazio pubblico, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della zona. Sono stati diffusi anche alcuni scatti che mostrano lo stato attuale del luogo e i lavori in programma.

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Il prossimo tassello del piano di riqualificazione urbana, nell'ambito di Bologna Città 30, riguarderà piazza Trento e Trieste, nel tratto compreso tra via Leandro Alberti e via Mazzini. I lavori, che prenderanno il via lunedì 18 maggio, mirano a trasformare l’area in uno spazio pubblico più. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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