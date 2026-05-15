A Bologna, i lavori in corso in piazza Trento e Trieste sono stati avviati con l’obiettivo di migliorare sicurezza e accessibilità. La durata prevista degli interventi non è stata ancora comunicata ufficialmente, ma si tratta di un progetto che coinvolge la riqualificazione delle aree centrali della città. Durante i lavori, alcune zone potrebbero essere temporaneamente chiuse o con restrizioni al traffico. La riqualificazione mira a rendere più funzionali e più accoglienti gli spazi pubblici nel cuore della città.

Bologna, 15 maggio 2026 – Sicurezza e accessibilità: il Comune di Bologna continua a investire nella riqualificazione delle strade per trasformare le piazze e le strade in luoghi anche più accoglienti. Via alla riqualificazione di piazza Trento e Trieste: i lavori iniziano lunedì 18 maggio, nel tratto compreso tra via Leandro Alberti e via Mazzini. Durata e costo dell’intervento. Per non arrecare disagi alla cittadinanza, il cantiere sarà organizzato per fasi, con l’obiettivo di garantire la continuità della sosta, compatibilmente con lo svolgimento degli interventi, e avrà una durata di circa 3 mesi. A fine lavori il numero dei posti auto rimarrà invariato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori in piazza Trento e Trieste a Bologna: quanto durano e cosa cambia

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