Stamattina in Vaticano, il Papa Leone XIV ha presentato la Magnifica Humanitas, la sua prima iniziativa pubblica. Durante l'evento, ha fatto un appello affinché si disarmino le intelligenze artificiali prima che possano compromettere la democrazia. Nessun dettaglio è stato fornito su misure specifiche o sui tempi di intervento. L'intervento si è concentrato sulla necessità di intervenire preventivamente per evitare rischi legati allo sviluppo dell’IA.

Disarmare l’intelligenza artificiale prima che sia la democrazia stessa a uscirne disarmata. Stamattina in Vaticano Leone XIV ha presentato personalmente la Magnifica Humanitas, la sua prima enciclica sociale che si propone come il primo grande tentativo sistematico della Chiesa di elaborare una vera teologia dell’IA. Non un testo tecnico, né un manifesto contro l’innovazione, ma una riflessione insieme spirituale, politica e antropologica sul modo in cui il potere si sta trasformando nell’epoca dell’infrastruttura digitale globale. Il centro del documento non è la macchina in sé, ma l’uomo. O meglio: il rischio che l’uomo venga progressivamente subordinato alla logica della macchina. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Papa Leone XIV presenta la Magnifica Humanitas e lancia l'sos: «Disarmate l'IA prima che la democrazia si indebolisca troppo»

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Magnifica humanitas, prima enciclica di Papa Leone XIV. Pubblicazione 25 maggio

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