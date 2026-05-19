Papa Leone XIV l’attesa per ‘Magnifica Humanitas’ la sua prima enciclica
Si registra una forte attesa per la pubblicazione di ‘Magnifica Humanitas’, la prima enciclica di Papa Leone XIV. Il documento affronta il tema della tutela della dignità umana in relazione allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. La pubblicazione è prevista nelle prossime settimane e rappresenta un passo importante nel dialogo tra chiesa e società sulle questioni etiche legate alla tecnologia. La comunità religiosa e i professionisti del settore sono in attesa di conoscere i contenuti ufficiali del testo.
C’è grande attesa verso la ‘Magnifica Humanitas’ la prima lettera enciclica di Papa Leone XIV “sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale”. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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