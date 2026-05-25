L’enciclica di papa Leone XIV viene definita da un esponente del partito come un messaggio “potentissimo” anche dal punto di vista politico. La dirigente politica ha espresso questa opinione durante un intervento pubblico, sottolineando l’importanza del testo religioso nel contesto delle future strategie del partito. La dichiarazione è arrivata in un momento di discussione sulle linee guida politiche e sulla direzione da seguire per il partito.

Quello dell’enciclica di papa Leone “è un messaggio potentissimo”. Anche politico. Lo sostiene il Partito democratico, per voce della sua segretaria Elly Schlein (ma non solo), che commenta a poca distanza dalla presentazione la “Magnifica Humanitas”, la prima enciclica del pontefice statunitense sull’Intelligenza artificiale, il suo sviluppo, il suo controllo e gli effetti che inevitabilmente ne deriveranno. “È un’Enciclica che dovremo leggere attentamente – commenta Schlein – perché contiene un’analisi lucidissima di dove sta andando il mondo e un appello ai decisori politici e alla società che va raccolto: intervenire prima che sia troppo... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così Schlein guarda all’enciclica di papa Leone XIV (e al futuro del Pd)

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‘Magnifica humanitas’, prima enciclica di Papa Leone XIV. Pubblicazione 25 maggioIl 25 maggio è stata pubblicata la prima enciclica di Leone XIV, intitolata “Magnifica Humanitas”.

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