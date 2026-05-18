‘Magnifica humanitas’ prima enciclica di Papa Leone XIV Pubblicazione 25 maggio
Il 25 maggio è stata pubblicata la prima enciclica di Leone XIV, intitolata “Magnifica Humanitas”. L’intento del documento è di affrontare la tutela della dignità umana nel periodo caratterizzato dall’avanzamento dell’intelligenza artificiale. La lettera si concentra sulla relazione tra tecnologia e rispetto per le persone, sottolineando l’importanza di preservare i valori etici in un’epoca di rapidi sviluppi digitali. È la prima volta che un papa si dedica specificamente a questo argomento attraverso un’enciclica.
S’intitola ‘Magnifica Humanitas’ la prima lettera enciclica di Leone XIV “Sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale”. Il documento sarà presentato lunedì 25 maggio. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Magnifica humanitas, prima enciclica di Papa Leone XIV. Pubblicazione 25 maggio
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