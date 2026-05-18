‘Magnifica humanitas’ prima enciclica di Papa Leone XIV Pubblicazione 25 maggio

Il 25 maggio è stata pubblicata la prima enciclica di Leone XIV, intitolata “Magnifica Humanitas”. L’intento del documento è di affrontare la tutela della dignità umana nel periodo caratterizzato dall’avanzamento dell’intelligenza artificiale. La lettera si concentra sulla relazione tra tecnologia e rispetto per le persone, sottolineando l’importanza di preservare i valori etici in un’epoca di rapidi sviluppi digitali. È la prima volta che un papa si dedica specificamente a questo argomento attraverso un’enciclica.

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