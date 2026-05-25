Papa Leone | L' intelligenza artificiale sta creando una nuova schiavitù

Notizia in breve

Il Papa ha espresso preoccupazione riguardo all'intelligenza artificiale, affermando che questa tecnologia sta contribuendo alla creazione di una nuova forma di schiavitù. Ha citato come esempio il lavoro legato all’estrazione di terre rare e l’uso di database, sottolineando che molte persone sono coinvolte in attività che rischiano di diventare sfruttamento. La dichiarazione è stata fatta durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.