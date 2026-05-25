Papa Leone | L' intelligenza artificiale sta creando una nuova schiavitù
Il Papa ha espresso preoccupazione riguardo all'intelligenza artificiale, affermando che questa tecnologia sta contribuendo alla creazione di una nuova forma di schiavitù. Ha citato come esempio il lavoro legato all’estrazione di terre rare e l’uso di database, sottolineando che molte persone sono coinvolte in attività che rischiano di diventare sfruttamento. La dichiarazione è stata fatta durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.
Il Papa avverte che con l' intelligenza artificiale si sta creando una nuova schiavitù, dal lavoro per estrarre le terre rare a quello dei database. E fa un passaggio anche alle schiavitù del passato: «Non possiamo negare o minimizzare il ritardo con cui la Chiesa e la società hanno condannato il flagello della schiavitù» e «per questo, a nome della Chiesa, domando sinceramente perdono». Il lavoro invisibile dietro l'economia digitale Con il riferimento all'avvento delle nuove tecnologie, Leone XIV rileva che «una parte significativa del funzionamento dell'economia digitale si regge sul lavoro silenzioso di milioni di esseri umani, impiegati in attività poco visibili ma essenziali: etichettatura dei dati, moderazione dei contenuti - spesso pessimi -, addestramento dei modelli. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Papa Leone e la Rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale
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