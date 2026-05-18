Magnifica Humanitas la prima enciclica di Papa Leone è sull’intelligenza artificiale Alla presentazione invitato anche il fondatore di Anthropic

Oggi si è tenuta la presentazione della prima enciclica di Papa Leone XIV, dedicata all’intelligenza artificiale. L’evento ha visto la partecipazione anche del fondatore di una nota azienda specializzata nel settore. La comunicazione affronta temi legati allo sviluppo tecnologico e alle sue implicazioni etiche, senza entrare in dettagli specifici o commenti. L’attenzione si è concentrata sulla discussione pubblica e sulle riflessioni che questa enciclica potrebbe suscitare nei vari ambiti della società.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Come si prevedeva, la prima Enciclica di Papa Leone XIV sarò dedicata all'Intelligenza artificiale. Lo ha reso noto il 18 maggio la Sala stampa vaticana dando il titolo del documento che segnerà un passaggio importante del pontificato: Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. "La Lettera Enciclica - aggiunge il comunicato - porta la firma del Santo Padre in data del 15 maggio, nel 135° anniversario della promulgazione della Lettera Enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII". Anche questo è un dettaglio rilevante, perché fin dal suo insediamento papa Prevost aveva spiegato... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone è sull’intelligenza artificiale. Alla presentazione invitato anche il fondatore di Anthropic ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Pope Leo's FIRST Encyclical Will Push Sunday Laws — The PROOF Is in 1891 Sullo stesso argomento Leggi anche: Magnifica Humanitas, perché papa Leone promulgherà un’enciclica sull’IA Papa Leone XIV promulga la sua prima enciclica: sarà dedicata all’intelligenza artificialePapa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima Lettera Enciclica, dal titolo ‘Magnifica Humanitas’, sulla custodia della persona umana nel tempo... Magnifica Humanitas:ecco la prima Enciclica di Leone XIV, sull'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato il prossimo 25 maggio nell'Aula del Sinodo ma reca la firma del 15 maggio,anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII. x.com Magnifica humanitas, il 25 maggio la presentazione della prima enciclica di Papa Leone. Anche lui all’eventoPapa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima Lettera enciclica – dopo l’esortazione apostolica Dilexi te – dal titolo Magnifica Humanitas, ... clarusonline.it Magnifica Humanitas: ecco la prima enciclica di Leone XIV, sull'intelligenza artificialeIl documento sarà presentato il prossimo 25 maggio nell'Aula del Sinodo ma reca la firma del 15 maggio, anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII ... rainews.it