Il Papa ha ribadito che la pace si ottiene attraverso l’amore e il dialogo, non con la forza di una superpotenza. Ha sottolineato che la fine dei conflitti dipende dalla comprensione reciproca e ha ripetuto l’appello a terminare le guerre. La preoccupazione principale del Papa è la pace nel mondo e la necessità di evitare soluzioni militari.

CITTÀ DEL VATICANO – La pace: resta questa la preoccupazione numero uno di Papa Leone XIV che anche oggi è tornato a chiedere la fine dei conflitti e a sottolineare che se non si passa attraverso il dialogo e la comprensione reciproca non c’è via d’uscita. “Preghiamo oggi che lo Spirito del Risorto ci salvi dal male della guerra, che viene vinta non da una superpotenza, ma dall’Onnipotenza dell’amore”, ha detto nell’omelia della messa di Pentecoste celebrata nella basilica di San Pietro. E al Regina Coeli è tornato a lanciare un appello per il Libano e tutto il Medio Oriente. Il tema della pace sarà verosimilmente anche al centro dell’enciclica, la prima di Papa Leone XIV, che sarà presentata oggi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Papa Leone: “La guerra vinta dall’amore, non da una superpotenza”

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Multi sub DUBEveryone Thought Shed Bully Her Daughters-in-Law… But She Helped Them Rise

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