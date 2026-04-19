Papa Leone | E’ l’amore che deve trionfare non la guerra

Il Papa ha affermato che l’amore dovrebbe prevalere sulla guerra, sottolineando che questa convinzione si riflette nel cuore di Maria, considerata la mamma di tutti. La frase è stata pronunciata durante un evento pubblicamente trasmesso, senza riferimenti specifici a conflitti o situazioni particolari. La dichiarazione si concentra sul valore dell’amore come principio guida, senza entrare nei dettagli di eventuali controversie o contesti storici.

Roma, 19 apr. (askanews) – “È l’amore che deve trionfare, non la guerra! Questo ci insegna il cuore di Maria, il cuore della Mamma di tutti. Partiamo, allora, da questo Santuario come ‘angeli-messaggeri’ di vita, per portare a tutti la carezza di Maria e la benedizione di Dio”. Così Papa Leone, nel suo discorso oggi pomeriggio al santuario di Muxima, in Angola. Il Pontefice è intervenuto dopo la recita del rosario. Un momento di “devozione antica e semplice – ha detto – nata nella Chiesa come preghiera per tutti. San Giovanni Paolo II lo ha definito la preghiera di un cristianesimo che ha conservato la ‘freschezza delle origini e si sente spinto dallo Spirito di Dio a “prendere il largo” .🔗 Leggi su Ildenaro.it

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