Leone XIV cita papa Francesco | C' è la globalizzazione dell' indifferenza – Il video
Nella piazza di San Pietro, oltre 50 mila persone si sono radunate per ricevere la benedizione Urbi et Orbi del Papa. Durante l'evento, il Pontefice ha lanciato un messaggio indirizzato a tutti coloro che possiedono armi, chiedendo loro di deporle. Il video pubblicato dall'agenzia mostra il momento della cerimonia e le parole pronunciate dal Papa. Tra i fedeli presenti, numerosi hanno ascoltato con attenzione l'appello per la pace.
(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2026 A San Pietro oltre 50 mila fedeli per l'Urbi et Orbi. L'appello del Pontefice nella benedizione: "Chi ha le armi le deponga". «La Pasqua è una vittoria: della vita sulla morte, della luce sulle tenebre, dell’amore sull’odio», ha detto il Papa. «La forza con cui Cristo è risorto è totalmente non violenta». Così Leone XIV ha invitato i fedeli ad unirsi a lui «nella veglia di preghiera per la pace nella Basilica di San Pietro il prossimo sabato, 11 aprile». Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Claudia Conte? L’ho assunta io in Rai», parla l’ex direttore di Radio1 e compagno di scuola di Piantedosi: «La sua storia? Perché è molto strana» Claudia Conte e i lavori in bilico, la polizia la scarica: in Rai ci pensano. 🔗 Leggi su Open.online
Prima Pasqua da Papa per Leone XIV, l’omelia: “No all’indifferenza alla morte”(Adnkronos) – Prima Pasqua da Papa per Leone XIV, che oggi ha celebrato la messa in Piazza San Pietro e impartito la benedizione Urbi et Orbi dalla...
Leone XIV: Per paura ci voltiamo dall'altra parte, non rassegnamoci all'indifferenza – Il video(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2026 A San Pietro oltre 50 mila fedeli per l'Urbi et Orbi.
Temi più discussi: Leone XIV: la Chiesa sia in uscita, i laici testimonino pace e giustizia; Il Papa dal Principato di Monaco: la ricchezza non sia trattenuta ma ridistribuita; Papa Leone XIV: In Gesù è possibile vedere i crocifissi dell'umanità.; Santa Messa Crismale. Papa Leone XIV: compito della Chiesa è diffondere il profumo di Cristo dove regna l’odore della morte.
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Pasqua, il messaggio di speranza di Papa Leone XIV: La morte non ha più potere. E cita BergoglioL’annuncio di Pasqua è un messaggio non sempre facile da accogliere, una promessa che facciamo fatica ad accogliere, perché il potere della morte ci minaccia sempre, dentro e fuori. Lo ha ... affaritaliani.it
Urbi et Orbi completo di Papa Leone XIV per la Pasqua 2026: testo integrale del Messaggio di Pasqua Leggi tutto qui : x.com
Leone XIV annuncia una veglia di preghiera per la pace sabato prossimo in piazza San Pietro. Nel messaggio pasquale, prima della benedizione “Urbi et Orbi”, il monito: «La pace si persegue con il dialogo, non con la forza. No all’indifferenza e alla rassegna - facebook.com facebook