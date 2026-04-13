Donald Trump ha criticato pubblicamente Papa Leone, accusandolo di essere insensibile sulla questione della politica estera e della gestione dei confini. Nel frattempo, Venezuela e Iran hanno lanciato dure critiche nei confronti della posizione di Trump, definendola dannosa per le relazioni internazionali. La disputa si inserisce in un quadro di tensioni tra le varie parti, con scontri aperti su temi di politica e diplomazia internazionale.

Donald Trump ha attaccato Papa Leone XIV definendolo “debole” sulla politica estera e troppo vicino alla sinistra radicale. Il tycoon ha lodato il fratello del pontefice, Louis Prevost, definendolo un sostenitore del movimento MAGA. Dure le reazioni dai democratici e dalla Chiesa statunitense, mentre in Italia Matteo Renzi ha sollecitato Tajani e Salvini a condannare le parole della Casa Bianca. Lo scontro tra Donald Trump e il Vaticano sulla politica estera Chi è Louis Prevost, il fratello di Papa Leone XIV Cosa vuol dire "MAGA" Lo scontro tra Donald Trump e il Vaticano sulla politica estera Il presidente Donald Trump ha definito Papa Leone XIV “debole sulla criminalità e pessimo in politica estera”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trump contro Papa Leone sulla politica estera, critiche dal Venezuela all'Iran: "Meglio il fratello, è Maga"

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