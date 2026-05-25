Parroci della Terra dei Fuochi hanno accolto il Papa ad Acerra, dichiarando che continueranno a vigilare sul territorio segnato dall'inquinamento e dalla criminalità organizzata. Insieme, si sono impegnati a restare sentinelle in un'area duramente colpita, sottolineando la loro presenza costante. La visita ha visto il coinvolgimento di diverse figure religiose, tutte pronte a sostenere un impegno condiviso per la tutela e la cura della zona.

«Continueremo a essere sentinelle in un territorio ferito dall’inquinamento e dalla camorra»: è il coro unanime dei parroci della Terra dei Fuochi che hanno accolto l’invito di Papa Leone XIV, che risuona ancora nei territori avvelenati per anni nelle province di Napoli e Caserta. All’indomani della visita pastorale del Pontefice i sacerdoti si dicono pronti a proseguire l’opera di denuncia e di sensibilizzazione tra la gente, che vive in terre martoriate dallo sversamento illegale di rifiuti tossici. Da un Comune all’altro si levano le voci dei preti in prima linea per contrastare il fenomeno e restituire quelle terre alla loro bellezza originaria. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Papa Leone ad Acerra, parroci in campo: «Nella Terra dei fuochi saremo le sentinelle»

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