Papa Leone arriva nella Terra dei fuochi | prevista visita ad Acerra

Sabato 23 maggio, papa Leone visiterà Acerra, confermando l’annuncio fatto nelle settimane precedenti. La visita si svolgerà nella regione nota come Terra dei fuochi, senza ulteriori dettagli sulle attività previste. La presenza del papa in questa località attirerà sicuramente l’attenzione di residenti e media locali. La visita è programmata per questa data, senza indicazioni ufficiali su eventuali incontri o eventi specifici.

Papa Leone, sabato 23 maggio, sarà in visita ad Acerra, come era già stato annunciato nelle scorse settimane. Oggi la Prefettura della Casa Pontificia ha reso noto il programma della giornata. Papa Leone lascerà in elicottero il Vaticano alle 8, per arrivare alle 8.45 al campo sportivo "Arcoleo".🔗 Leggi su Napolitoday.it

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