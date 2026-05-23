Papa Leone ha visitato Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi, e ha detto: “Basta veleni nella Terra dei Fuochi”. La visita ha avuto un forte significato simbolico, sottolineando l’attenzione sulla situazione ambientale della zona. La presenza del Papa ha attirato molte persone e ha portato l’attenzione pubblica sulla questione delle discariche e dell’inquinamento nel territorio. La visita si è svolta il 23 maggio 2026.

ACERRA (NAPOLI), 23 MAGGIO 2026 – Una visita pastorale dal forte valore simbolico nel cuore della Terra dei Fuochi. Papa Leone XIV è arrivato questa mattina ad Acerra, una delle aree più segnate dall’emergenza ambientale e dalle conseguenze dello smaltimento illecito dei rifiuti. Il Pontefice è atterrato intorno alle 8:40 ed è stato accolto dalle istituzioni locali e da centinaia di bambini e ragazzi che hanno intonato “Laudato Si”, salutandolo con applausi e selfie. La prima tappa della visita è stata la cattedrale di Acerra, dove Papa Leone XIV ha incontrato i familiari delle vittime dell’inquinamento ambientale. “Sono venuto a raccogliere le lacrime delle famiglie”. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Papa Leone ad Acerra: “Basta veleni nella Terra dei Fuochi”

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