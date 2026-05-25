Il Papa ha incontrato i membri dell’Intergruppo Demografia del Parlamento Europeo e ha detto che i figli rappresentano il futuro. Ha sottolineato che la questione demografica è una sfida urgente per l’Europa. Nessun dettaglio è stato fornito su eventuali proposte o azioni concrete. La sua dichiarazione si concentra sull’importanza di affrontare i problemi legati alla denatalità e alla sostenibilità demografica nel continente.

I figli sono il futuro, la questione demografica è una sfida urgente. Così Papa Leone, incontrando i membri dell’Intergruppo Demografia del Parlamento Europeo. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa ai demografi: figli sono futuro, sfida cruciale per Europa

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