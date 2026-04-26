In Europa sono già realtà mentre in Italia si attende una decisione cruciale sulla rimborsabilità

In Europa, alcune terapie per il trattamento dell’Alzheimer sono già disponibili e rimborsate dal sistema sanitario, mentre in Italia si sta ancora attendendo una decisione ufficiale sulla copertura finanziaria. La questione riguarda la possibilità di accesso alle nuove cure per i pazienti e la definizione di politiche di rimborso. La differenza tra i paesi europei e l’Italia riguarda principalmente le modalità di autorizzazione e finanziamento di queste terapie.

a skanews) – Una nuova frontiera nella cura dell’Alzheimer è già realtà in Europa, ma in Italia resta ancora un nodo da sciogliere: la rimborsabilità. In molti Paesi europei sono infatti già disponibili nuovi anticorpi monoclonali che permettono di rallentare la progressione della malattia nelle fasi iniziali, intervenendo direttamente sui meccanismi alla base del declino cognitivo. Farmaci che, proprio per questo, hanno incassato il via libera dell’Agenzia europea per i medicinali. Nel nostro Paese, però, la decisione finale spetta all’Agenzia italiana del farmaco. Gli anticorpi monoclonali contro l’Alzheimer. «Parliamo di due farmaci, due...🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In Europa sono già realtà, mentre in Italia si attende una decisione cruciale sulla rimborsabilità Notizie correlate Leggi anche: Bergamaschi all’Olimpico in una tappa cruciale. L’Atalanta si gioca l’Europa contro Gasperini Leggi anche: L'Italia ha negato agli Usa la base di Sigonella: la decisione presa da Crosetto. Il piano comunicato mentre i bombardieri erano già in volo Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il Bayern Monaco è campione di Germania: la situazione negli altri campionati europei; Cosa succede se la vincitrice della UEFA Europa League si è già qualificata alla fase campionato di Champions League attraverso il piazzamento nel proprio campionato?; Volere o volare | La prossima crisi energetica è già arrivata e colpirà i voli europei; Effetti della guerra con l'Iran sull'Europa: recessione già in corso?. Emergenza cherosene in Europa: voli a rischio già da maggio, scorte insufficienti per l’estate. La situazione in ItaliaL’allarme è scattato — e il tempo per intervenire si sta esaurendo. In Europa il carburante per aerei potrebbe non bastare ... msn.com “L’Europa e l’Italia sono in un momento di grande difficoltà a causa del sovranismo” Rosy Bindi a #Realpolitik - facebook.com facebook I prezzi dei moduli fotovoltaici in Europa sono rimasti complessivamente stabili all’inizio di aprile, ma le dinamiche di fondo indicano una crescente tensione tra ... Leggi l'articolo completo -> rviv.ly/v8ELjD #mercatofotovoltaico x.com