Baci e ti amo ai figli? Sono un errore Meglio evitare Stefania Andreoli critica | Mamme e papà smettetela di coccolare E i social esplodono | Ma questa è guerra all’amore?

In un intervento che ha suscitato molte reazioni sui social, una psicologa ha affermato che baci e dimostrazioni di affetto ai figli rappresentano un errore, invitando genitori a evitare di coccolare troppo i propri figli. La posizione ha generato commenti contrastanti tra chi considera queste affermazioni e chi invece le critica aspramente, parlando di una vera e propria guerra all’amore e alla tenerezza familiare.