Baci e ti amo ai figli? Sono un errore Meglio evitare Stefania Andreoli critica | Mamme e papà smettetela di coccolare E i social esplodono | Ma questa è guerra all’amore?

Da orizzontescuola.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un intervento che ha suscitato molte reazioni sui social, una psicologa ha affermato che baci e dimostrazioni di affetto ai figli rappresentano un errore, invitando genitori a evitare di coccolare troppo i propri figli. La posizione ha generato commenti contrastanti tra chi considera queste affermazioni e chi invece le critica aspramente, parlando di una vera e propria guerra all’amore e alla tenerezza familiare.

Non dire Ti amo ai propri figli. Niente baci sulla bocca. E nemmeno regali per San Valentino. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Yildiz giura amore alla Juventus e ai tifosi: «Il massimo non è bastato ma vi amo, darò il meglio di me per questo club» – FOTOSchlager Juve, il centrocampista austriaco potrebbe arrivare a prescindere dalle altre manovre.

Papà e social: come evitare ‘figuracce digitali’ con i figliEssere definiti “cringe” dai propri figli è ormai un classico per molti genitori.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: I baci sulla bocca ai figli e la polizia dei sentimenti; Non dite ti amo ai vostri figli: la psicoterapeuta Stefania Andreoli fa esplodere il dibattito; Se per screditare Stefania Andreoli tradisci la tua missione, allora il problema è molto serio.

Cerca tra news e video legati all’argomento.