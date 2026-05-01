Baci e ti amo ai figli? Sono un errore Meglio evitare Stefania Andreoli critica | Mamme e papà smettetela di coccolare E i social esplodono | Ma questa è guerra all’amore?
In un intervento che ha suscitato molte reazioni sui social, una psicologa ha affermato che baci e dimostrazioni di affetto ai figli rappresentano un errore, invitando genitori a evitare di coccolare troppo i propri figli. La posizione ha generato commenti contrastanti tra chi considera queste affermazioni e chi invece le critica aspramente, parlando di una vera e propria guerra all’amore e alla tenerezza familiare.
Non dire Ti amo ai propri figli. Niente baci sulla bocca. E nemmeno regali per San Valentino. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Papà e social: come evitare ‘figuracce digitali’ con i figliEssere definiti “cringe” dai propri figli è ormai un classico per molti genitori.
Panoramica sull’argomento
Argomenti più discussi: I baci sulla bocca ai figli e la polizia dei sentimenti; Non dite ti amo ai vostri figli: la psicoterapeuta Stefania Andreoli fa esplodere il dibattito; Se per screditare Stefania Andreoli tradisci la tua missione, allora il problema è molto serio.
Dobbiamo imparare a non andare in frantumi di fronte all'infelicità dei ragazzi, per insegnargli come si supera quel momento e come si resta. — Stefania Andreoli L'AMORE VERO NON INCATENA #psicologa #scuola #adolescente #sostegno - facebook.com facebook
#SkyInsider “Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità ci aiuta a leggere il mondo che ci circonda. In questa puntata riflette sull’incomunicabilità del disagio mentale: la paura po x.com