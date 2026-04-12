Paolo Nespoli com’è il rientro dallo spazio | ‘Ogni movimento è fatica e dolore’

Dopo aver trascorso due missioni nello spazio, l'astronauta italiano ha descritto il rientro come un'esperienza difficile, caratterizzata da fatica e dolore ad ogni movimento. Ha riferito di aver avuto problemi di disidratazione e di aver avvertito una sensazione molto forte di pesantezza nel corpo. Questi sintomi sono risultati evidenti fin dai primi momenti di ritorno sulla Terra.

La missione Artemis IIha incantato tutti, ma in pochi sanno ed hanno vissuto sulla propria pelle la sensazione di tornare sulla Terra dopo essere stati immersi nello spazio profondo. Tra questi, c’èl’astronauta italiano Paolo Nespol, che in un’intervista aRepubblicaha raccontato la sensazione e il malessere che si prova quando il corpo ritocca terra. L’assenza di gravità nello spazio mette a dura prova i cosmonauti, che si allenano tantissimo pur di sopportare il cambiamento, ma nulla riesce a preparali al forte stordimento che si avverte quando la gravità rinveste il corpo una volta tornati. Nespoli, dell’Agenzia Spaziale Italiana e...🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Paolo Nespoli, com’è il rientro dallo spazio: ‘Ogni movimento è fatica e dolore’ Buon compleanno Milena Cantù, Pietro Vierchowod, Paolo NespoliBuon compleanno Gian Marco Chiocci, Esterino Montino, Milena Cantù, Patrizio Bertelli, Donella Mattesini, Giorgio Damilano, Maurizio Damilano, Paolo... L’astronauta Paolo Nespoli: "Per la pace e per lo sport. Si vince senza uccidere"Anche se ha ormai 68 primavere sul groppone, è alle prese con un tumore ("in fase di quiescenza per fortuna") e non è più in forma come quando faceva...