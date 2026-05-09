Paolini-Mertens | orario precedenti e dove vederla in tv in chiaro

Oggi, sabato 9 maggio, la tennista italiana torna a giocare agli Internazionali d’Italia 2026 e affronta in un match in diretta tv e streaming la belga Elise Mertens. La partita si svolge nel terzo turno del torneo WTA 1000 di Roma. Jasmine Paolini ha già disputato incontri precedenti nel torneo, mentre Mertens ha superato i turni precedenti con diverse vittorie. La sfida si gioca in un contesto di alta tensione tra le due atlete.

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