Paolini-Mertens | orario precedenti e dove vederla in tv in chiaro

Da webmagazine24.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, sabato 9 maggio, la tennista italiana torna a giocare agli Internazionali d’Italia 2026 e affronta in un match in diretta tv e streaming la belga Elise Mertens. La partita si svolge nel terzo turno del torneo WTA 1000 di Roma. Jasmine Paolini ha già disputato incontri precedenti nel torneo, mentre Mertens ha superato i turni precedenti con diverse vittorie. La sfida si gioca in un contesto di alta tensione tra le due atlete.

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(Adnkronos) – Jasmine Paolini torna in campo agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, la tennista azzurra affronta la belga Elise Mertens – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Wta 1000 di Roma. Paolini, che arriva al torneo da campionessa in carica, è reduce dalla vittoria del secondo turno, dopo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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