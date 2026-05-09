Paolini-Mertens | orario precedenti e dove vederla in tv in chiaro
Oggi, sabato 9 maggio, la tennista italiana torna a giocare agli Internazionali d’Italia 2026 e affronta in un match in diretta tv e streaming la belga Elise Mertens. La partita si svolge nel terzo turno del torneo WTA 1000 di Roma. Jasmine Paolini ha già disputato incontri precedenti nel torneo, mentre Mertens ha superato i turni precedenti con diverse vittorie. La sfida si gioca in un contesto di alta tensione tra le due atlete.
(Adnkronos) – Jasmine Paolini torna in campo agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, la tennista azzurra affronta la belga Elise Mertens – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Wta 1000 di Roma. Paolini, che arriva al torneo da campionessa in carica, è reduce dalla vittoria del secondo turno, dopo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie correlate
Leggi anche: Paolini-Jeanjean: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
Leggi anche: Sinner-Lehecka, oggi la finale a Miami: precedenti, orario e dove vederla in tv in chiaro
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Paolini-Mertens oggi, Internazionali Roma 2026. Orario e dove vederla in tv in chiaro; Paolini-Mertens, terzo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Paolini-Mertens: il pronostico del terzo turno degli Internazionali di Roma 2026; Paolini-Mertens, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming.
Paolini-Mertens, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingDue giorni dopo il successo in rimonta al debutto sulla francese Leolia Jeanjean, Jasmine Paolini torna in campo sabato 9 maggio sul Centrale del Foro ... oasport.it
Paolini-Mertens, terzo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tvUscita vittoriosa da una battaglia di tre ore contro Jeanjean, la campionessa in carica del torneo di Roma è attesa da un altro impegno insidioso ... corrieredellosport.it
Pronostico e quote Jasmine Paolini – Elise Mertens, WTA Roma 09-05-2026 ift.tt/BGTneRO #scommesse #pronostici x.com
Terzo turno a Roma per la campionessa in carica Jasmine Paolini contro Elise Mertens (WTA 22)! FORZAA Jasmine, 59 milioni di italiani sono con te facebook