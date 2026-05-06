PAOLA TURCI UNA DELLE VOCI PIÙ INTENSE DELLA MUSICA ITALIANA TORNA CON UN NUOVO SINGOLO VITA MIA IN USCITA IL 15 MAGGIO Si intitola “Vita Mia”, il nuovo singolo di Paola Turci, un nuovo inizio, una nuova ripartenza, una canzone felice che parla di fragilità, domande senza risposta, un percorso di crescita personale e rinascita interiore. Il brano, in uscita il 15 maggio (BMG) – e da ora in presave – a 3 anni dall’ultimo singolo della cantautrice, è stato scritto da Paola con Veronica Lucchesi de La Rappresentante di lista e alterna malinconia e speranza, mettendo al centro il coraggio di affrontare la verità e di ricominciare, con l’idea rassicurante di non essere soli nel proprio cammino.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - “Vita Mia”, il nuovo singolo di Paola Turci in uscita il 15 maggio

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