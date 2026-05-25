Il nuovo album di Paola Turci, intitolato “Amore a dismisura”, sarà disponibile dal 2 ottobre. L'artista ha annunciato l’uscita dopo aver lanciato il singolo “Vita mia”. L’album sarà pubblicato dall’etichetta BMG.

ph. Fabrizio Cestari MILANO – Paola Turci, dopo aver inaugurato un nuovo capitolo discografico con il singolo “Vita mia”, annuncia oggi “Amore a dismisura”, il suo nuovo album in uscita venerdì 2 ottobre (BMG). Attivo da ora il preorder. A sette anni dall’ultimo progetto discografico, in “Amore a dismisura” la cantautrice, da sempre capace di raccontare emozioni profonde con uno sguardo lucido e personale, porta alla luce quelle sfaccettature dell’amore e delle sue implicazioni che non sempre sono facili da delineare. È uno spazio attraversato da domande: su cosa resta quando un legame si spezza, su quanto amore può trasformarsi fino a perdere il suo nome, sulla linea sottile separa la dedizione dalla dipendenza, la cura dal possesso. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Amore a dismisura”, il nuovo album di Paola Turci dal 2 ottobre

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