Amore a dismisura il nuovo album di Paola Turci dal 2 ottobre

Da lopinionista.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il nuovo album di Paola Turci, intitolato “Amore a dismisura”, sarà disponibile dal 2 ottobre. L'artista ha annunciato l’uscita dopo aver lanciato il singolo “Vita mia”. L’album sarà pubblicato dall’etichetta BMG.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ph. Fabrizio Cestari MILANO – Paola Turci, dopo aver inaugurato un nuovo capitolo discografico con il singolo “Vita mia”, annuncia oggi “Amore a dismisura”, il suo nuovo album in uscita venerdì 2 ottobre (BMG). Attivo da ora il preorder. A sette anni dall’ultimo progetto discografico, in “Amore a dismisura” la cantautrice, da sempre capace di raccontare emozioni profonde con uno sguardo lucido e personale, porta alla luce quelle sfaccettature dell’amore e delle sue implicazioni che non sempre sono facili da delineare. È uno spazio attraversato da domande: su cosa resta quando un legame si spezza, su quanto amore può trasformarsi fino a perdere il suo nome, sulla linea sottile separa la dedizione dalla dipendenza, la cura dal possesso. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

amore a dismisura il nuovo album di paola turci dal 2 ottobre
© Lopinionista.it - “Amore a dismisura”, il nuovo album di Paola Turci dal 2 ottobre
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nico Desideri, Paola Pezone - Vita (Official Video)

Video Nico Desideri, Paola Pezone - Vita (Official Video)

Notizie e thread social correlati

Paola Turci: “È stato un amore tossico”, il dolore per le molestieLa cantante ha parlato pubblicamente di un episodio di molestia che ha vissuto, definendolo un’esperienza di dolore e sofferenza.

Paola Turci e Francesca Pascale hanno ammesso di aver vissuto un amore "tossico"Paola Turci e Francesca Pascale hanno dichiarato di aver vissuto un rapporto caratterizzato da dinamiche tossiche.

Si parla di: Stacy B: Not Over You è il momento in cui smetti di fingere – Anteprima Video.

paola turci amore a dismisura ilPaola Turci, Amore a dismisura è il nuovo album di inediti fuori il 2 ottobrePaola Turci, dopo aver inaugurato questo nuovo capitolo discografico con il singolo Vita mia, annuncia Amore a dismisura, il suo nuovo album in uscita venerdì 2 ottobre (BMG). (ANSA) ... ansa.it

Paola Turci, Amore a dismisura è il nuovo album d’inediti fuori ad ottobrePaola Turci, dopo aver inaugurato questo nuovo capitolo discografico con il singolo Vita mia, annuncia oggi Amore a dismisura, il suo nuovo album in uscita venerdì 2 ottobre (BMG). Attivo da oggi ... fourzine.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web