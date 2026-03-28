I genitori di Filomena Mastromarino, nota come Malena, sono persone che hanno scelto di mantenere un comportamento riservato e non sono coinvolti nel settore dello spettacolo. La cantante ha dichiarato di aver abbandonato il settore dell'intrattenimento per poter assistere la madre, malata di tumore. La famiglia di Malena non ha mai rilasciato dichiarazioni pubbliche su di loro.

I genitori di Filomena Mastromarino, in arte Malena, hanno sempre mantenuto un profilo riservato e non appartengono al mondo dello spettacolo. Non si conoscono dettagli sulla loro professione o sul loro percorso pubblico, ma emergono chiaramente attraverso i racconti della figlia. La madre di Filomena Mastromarino, Francesca, è la figura che più ha segnato la vita dell’ex attrice a luci rosse Malena. Nonostante inizialmente non abbia condiviso le scelte lavorative della figlia, non ha mai interrotto il rapporto con lei. Col tempo, il legame tra le due si è rafforzato, soprattutto nei momenti più difficili, dimostrando una relazione profonda e resistente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i genitori di Filomena Mastromarino, in arte Malena: “Ho lasciato il porno per stare vicino a mia madre malata di tumore”

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«Mi sentivo quasi obbligata a fare alcuni lavori. Malena stava annientando Filomena», aveva detto tempo fa Filomena Mastromarino, che oggi ha lasciato il mondo dell’intrattenimento per dedicarsi principalmente alla musica e stare accanto a sua madre Fran - facebook.com facebook