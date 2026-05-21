Allegri Conte e Spalletti | il domino delle panchine può cambiare tutto

Le panchine di alcune delle squadre più importanti del calcio italiano sono al centro di una possibile rivoluzione. Allegri, Conte e Spalletti sono i tre allenatori coinvolti, con il loro destino legato a decisioni che potrebbero portare a cambiamenti radicali nelle rispettive società. La situazione attuale vede un equilibrio precario, e ogni scelta potrebbe innescare un effetto domino, modificando gli assetti di squadre di prima fascia come Milan, Juventus e Napoli. La situazione resta in continuo fermento, in attesa di sviluppi ufficiali.

Nazionale, Milan, Juventus e Napoli: il futuro dei tre tecnici è intrecciato e una sola decisione potrebbe scatenare il valzer definitivo delle panchine. Negli ultimi anni Allegri, Conte e Spalletti hanno dimostrato di saper vincere in Serie A anche alla prima occasione, motivo per cui il loro destino continua ad attirare attenzione. Nazionale, Milan e Juventus: il punto della situazione. Il futuro di Massimiliano Allegri, Antonio Conte e Luciano Spalletti rischia davvero di trasformarsi nel classico “domino delle panchine” dell’estate italiana. La chiave di tutto potrebbe essere proprio la Nazionale. Secondo le ultime indiscrezioni, la FIGC sta valutando profili di alto livello per il futuro azzurro e sia Allegri che Conte vengono considerati candidati forti per il ruolo di commissario tecnico. 🔗 Leggi su Milanzone.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rivoluzione Panchine Serie A, effetto domnio vicino a saltare Napoli, Juventus, Milan

Sullo stesso argomento

Clamoroso, Conte al Milan? Con l’addio di Allegri scatta il domino delle panchineSecondo le ultime indiscrezioni, se Allegri dovesse lasciare il Milan, uno dei candidati per sostituirlo sarebbe Antonio Conte.

Dalla Nazionale azzurra parte il domino delle panchine: il futuro di Guardiola, Conte, Allegri e...Attenti a quei due: Max Allegri e Antonio Conte (rigorosamente in ordine alfabetico).

Volte in cui sono stati ingaggiati da una delle 6 big di Serie A o dalla Nazionale negli ultimi 15 anni: - Spalletti: 5 - Conte: 4 - Sarri: 4 - Allegri: 4 - Gattuso: 3 - Pioli: 3 Forse è ora di uscire da questo loop che non sta portando a nessun risultato nel calcio italiano. x.com

Serie A, è già partito il valzer delle panchine: chi va e chi resta da Conte ad Allegri, Spalletti e SarriSerie A, parte il valzer delle panchine: Spalletti in bilico alla Juve, Allegri tra Milan e Napoli, Sarri conteso da Atalanta e azzurri ... affaritaliani.it

Conte is leaving Napoli this summer | Fabrizio Romano reddit

Conte, Allegri, Spalletti e Sarri: tutte le pedine del valzer delle panchineMezza Serie A pronta a cambiare guida tecnica e in gioco ci sono anche quasi tutte le big e i rispettivi allenatori. Con sullo sfondo la nazionale che attende il sostituto di Gattuso. panorama.it