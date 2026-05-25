La candidatura di Sarri per la panchina del Napoli è stata respinta. Allegri, in precedenza fuori dalla lista, è ora considerato come possibile opzione per la guida tecnica della squadra. La decisione sulla nuova guida tecnica del Napoli non è ancora ufficiale, ma Allegri ha ricevuto attenzione come alternativa. La situazione si evolve in attesa di annunci ufficiali da parte del club.

La corsa alla panchina del Napoli cambia ancora direzione. Il ritorno di Maurizio Sarri, inizialmente considerato lo scenario più concreto per il dopo Antonio Conte, si sarebbe ormai raffreddato dopo l’avvicinamento del tecnico all’Atalanta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la scelta di Sarri avrebbe deluso Aurelio De Laurentiis. Il presidente azzurro aveva aperto alla possibilità di riportarlo a Napoli, ma ora sarebbe pronto a valutare altre soluzioni per il nuovo ciclo tecnico. Il nome che continua a piacere maggiormente è quello di Massimiliano Allegri. De Laurentiis lo stima da tempo e lo aveva già considerato nella scorsa estate, quando il futuro di Conte sembrava in bilico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Panchina Napoli, Allegri risale dopo il no di Sarri

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