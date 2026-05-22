Il Napoli sta valutando nuovamente l’opzione Allegri per la guida tecnica della squadra. Dopo alcune settimane di incertezze, il club ha ripreso in considerazione il nome dell’allenatore toscano, che in passato ha già allenato in Serie A. La decisione potrebbe influenzare le prossime mosse di mercato e l’organizzazione della rosa, mentre il tecnico Sarri sembra aver rallentato le sue trattative con altri club. La situazione rimane in evoluzione, senza un annuncio ufficiale.

La corsa alla panchina del Napoli può cambiare direzione. Maurizio Sarri, inizialmente indicato come il favorito per raccogliere l’eredità di Antonio Conte, non avrebbe ancora dato una risposta definitiva al club azzurro. Aurelio De Laurentiis aveva aperto al ritorno del tecnico toscano, nonostante la sua tradizionale prudenza sui ritorni. L’interesse successivo dell’Atalanta e i dubbi maturati da Sarri avrebbero però infastidito il presidente, che si aspettava maggiore convinzione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli attenderà ancora qualche giorno prima di prendere una decisione definitiva. Nel frattempo, il club ha ripreso a valutare con forza la pista Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Sarri frena, il Napoli torna su Allegri per la panchina

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