Panchina Lazio tre nomi per il dopo Sarri in casa biancoceleste

Da calciomercato.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Lazio sta considerando tre candidati per la panchina dopo l’addio a Sarri. Attualmente, i nomi sono in fase di valutazione e sembrano essere in testa rispetto ad altri profili. La società sta analizzando le opzioni per decidere chi guiderà la squadra nella prossima stagione. La scelta si concentrerà su un tecnico che possa sostituire l’allenatore uscente e portare avanti il progetto sportivo.

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La Lazio deve pensare al dopo Sarri con i biancocelesti che stanno valutando diversi profili per la propria panchina con tre nomi che sembrano essere in vantaggio rispetto agli altri. Lazio, i nomi per la panchina biancoceleste (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, i nomi che appaiono più caldi in casa biancoceleste sono quelli di Raffaele Palladino, Gennaro Gattuso e Fabio Pisacane. L’allenatore dell’Atalanta è pronto a salutare ufficialmente i bergamaschi per dare vita a una nuova esperienza per la prossima stagione con la chiamata della Lazio che potrebbe convincerlo. Gennaro Gattuso, terminata la... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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