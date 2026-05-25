panchina lazio tre nomi per il dopo sarri in casa biancoceleste

Notizia in breve

La Lazio sta considerando tre candidati per la panchina dopo l’addio a Sarri. Attualmente, i nomi sono in fase di valutazione e sembrano essere in testa rispetto ad altri profili. La società sta analizzando le opzioni per decidere chi guiderà la squadra nella prossima stagione. La scelta si concentrerà su un tecnico che possa sostituire l’allenatore uscente e portare avanti il progetto sportivo.