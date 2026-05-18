Klose nuovo allenatore della Lazio per il dopo-Sarri? Cosa renderebbe così affascinante questa scelta biancoceleste
Negli ultimi giorni si è diffusa la voce che Klose possa essere nominato allenatore della Lazio, sostituendo Maurizio Sarri. La decisione sembra essere in fase di valutazione, dato che il futuro dell'allenatore attuale sembra ormai senza possibilità di proseguire. La possibile scelta di Klose, ex attaccante e attuale collaboratore, si inserisce in un quadro di cambiamenti in vista per la squadra. Le trattative e le decisioni ufficiali sono ancora in corso e si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane.
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