Lazio Sarri al passo d’addio a fine stagione? C’è già il nome del sostituto allena in Serie A! Chi potrebbe sedere sulla panchina biancoceleste

La Lazio si prepara alla trasferta contro la Fiorentina, prevista per lunedì 13 aprile. In attesa di questa partita, si parla già di un possibile cambio sulla panchina biancoceleste a fine stagione. Il nome del possibile nuovo allenatore, attualmente impegnato in Serie A, circola tra le indiscrezioni di mercato. La situazione resta in evoluzione e non ci sono ancora conferme ufficiali sui piani futuri del club.

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Da lunedì 13 a venerdì 17 aprile 2026 torna 'Lazio Terra di Cinema Days': vai al cinema in tutto il Lazio con un biglietto speciale a soli 2,50 euro! Vai qui per tutte le info e l'elenco dei cinema aderenti https://lazioterradicinema.it/lazio-terra-di-cinema-days - facebook.com facebook